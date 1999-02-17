«Урок истории» провели в Скорбященском монастыре

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшее воскресенье в библиотеке Скорбященского монастыря прошло третье занятие по истории Русской Православной Церкви в ХХ столетии. Его тему посвятили деяниям Собора и выборам Патриарха в 1917-1918 гг. Ведущий встречи клирик храма во имя св. прав. Симеона Верхотурского (г. Лесной) иерей Алексий Занозин затронул важнейшие вопросы церковной истории: созыв Собора и восстановление Патриаршества, которые возродили каноническую жизнь Церкви. Были рассмотрены решения и некоторые принятые Поместным Собором документы.