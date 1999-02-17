Форум «От покаяния к воскресению России» в Каменске-Уральском завершил свою работу

Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Каменске-Уральском состоялось торжественное закрытие выставки-форума «От покаяния к воскресению России», работа которой по благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия продолжалась в течение шести дней. Ее программа была очень насыщенной: все шесть дней работала экспозиция «Перелом эпох – заговор и отстранение царя Николая II от власти в 1917 году», составленная из фотографий, воспоминаний очевидцев, личных вещей, книг, карт, орденов и монет далекой эпохи. Специалисты центра традиционной народной культуры из г. Сухой Лог проводили для всех желающих мастер-классы по изготовлению народной куклы и керамической игрушки-сувенира «Сухоложская свистуха», вышивке лентами и раскрою русской мужской рубахи. Культурную программу выставки составили выступления музыкантов и творческих коллективов Каменской епархии. Участие в выставке приняли около 100 экспонентов из России, Украины, Молдовы, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана, Греции и Иерусалима.