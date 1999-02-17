Литургии с участием детей в Ревдинском благочинии стали традицией

Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Божественная литургия с участием воспитанников храмов Ревдинского благочиния состоялась в минувшее воскресенье в Ревде в нижнем приделе во имя св. Спиридона Тримифунтского храма во имя Архистратига Михаила. В процессе детской Литургии юные прихожане непосредственно знакомятся с ходом богослужения и церковными традициями, вливаются в жизнь прихода и укрепляются в православной вере. Клирос составляет хор учащихся воскресной школы, алтарники читают во время богослужения, младшие мальчики помогают батюшке в алтаре, а девочки смотрят за порядком в храме. В жизни Михайловского прихода традиция детской Литургии существует с 2011 года, объединяя учителей воскресной школы, детей и их родителей в совместной молитве и духовной радости.