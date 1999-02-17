3 февраля в Екатеринбурге отпразднуют 140-летие освящения Свято-Николаевского храма при Горном университете

Екатеринбург, 2 февраля «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». 3 февраля, в 8-30 утра, Свято-Николаевском храме при Горном университете (ул.Куйбышева, 39) состоится праздничная литургия в честь 140-летия освящения храма, которую совершит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В дореволюционные годы в помещении, ныне занимаемом Горным университетом, располагался приют для детей-сирот, построенный на средства екатеринбургского купца Нурова. В 1877 году при приюте появилась Свято-Николаевская церковь, которая была закрыта в годы советской власти и чудом сохранилась до наших дней. В 2003 году решением коллектива Уральского государственного горного университета (УГГУ) было начато восстановление исторического объекта, и в 2010 году храм был открыт для посещения. Сегодня действующий храм является также лабораторией кафедры теологии УГГУ.

По окончании Божественной литургии, в 11-30 в Царском зале Горного университета (ул.Куйбышева, 30) начнет свою работу научная секция «Последнее царствование: император Николай II и его эпоха». Встреча богословов, историков, филологов, философов из различных городов России, а также зарубежных стран пройдет в рамках V Международной научно-богословской конференции «Церковь. Богословие. История», посвященной памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Секция пройдет под председательством викария Екатеринбургской епархии, епископа Среднеуральского Евгения, ректора УГГУ Николая Косарева; секретарь секции –протоиерей Игорь Бачинин, заведующий кафедрой теологии УГГУ.

На конференции выступят с докладами преподаватели кафедры теологии Горного университета и других вузов Екатеринбурга, богословы, историки и философы из Красноярска, Санкт-Петербурга, Тарту (Эстония).