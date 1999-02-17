Митрополит Кирилл встретится с православной молодежью Екатеринбурга

Молодежный отдел Екатеринбургской епархии приглашает православную молодежь на встречу с Его Высокопреосвященством, Высокопреосвященнейшим Кириллом, митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским.

Данная встреча, отмечают организаторы, - это уникальная возможность задать свои вопросы Правящему архиерею, а также презентовать проекты своих приходских клубов и молодежных организаций. Встреча пройдет в рамках проведения Сретенского фестиваля православной молодежи Екатеринбургской епархии.

Подобная встреча состоится уже во второй раз. В прошлом 2017 году Сретенский фестиваль собрал большое количество желающих встретиться с владыкой Кириллом, пообщаться и презентовать свои приходские клубы. В ходе той встречи владыка особо отметил, что на молодых людях сегодня лежит особая миссия в том, чтобы преодолеть сформировавшуюся разобщенность нашего общества. Для этого важно быть вместе, активно помогать друг другу, принимать участие в общих встречах и мероприятиях, чтобы восстановить нормальную церковную жизнь, добавил Его Высокопреосвященство митрополит Кирилл.

Встреча состоится 12 февраля в 14:00 в конференц-зале Духовно-просветительского центра Екатеринбургской епархии по адресу: Екатеринбург, ул. Репина, 6.