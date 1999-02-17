Для останинских школьников провели беседу о Великих князьях

Екатеринбург, 2 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В преддверии престольного праздника алапаевского мужского монастыря в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской (он состоится 5 февраля) в средней образовательной школе села Останино Алапаевского района провели беседу со старшеклассниками. Диакон Серафим Шанин рассказал ребятам о Великих князьях, погибших в алапаевской шахте в 1918 году, их жизни, трудах и заслугах перед Отечеством. Повествование сопровождалось рассказом о святой преподобномученице Великой княгине Елизавете Феодоровне Романовой. Затем, в рамках профилактики подростковой преступности, о. Серафим затронул и тему этических взаимоотношений современных учеников и педагогов. Подобные беседы с учащимися будут проведены и в других алапаевских школах.