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Воскресные беседы организовали в храме свт. Стефана Великопермского

Екатеринбург, 2 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». «Воскресные беседы» организовали для горожан в храме во имя святителя Стефана Великопермского г. Екатеринбурга (Преображенское благочиние). Беседы проходят в форме лекций с последующим общением священника и аудитории. Встречи проводят клирик храма свт. Стефана Великопермского и сотрудник Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Димитрий Травулька, сразу по окончании воскресных утренних богослужений. Общение продолжается примерно в течение часа, что особенно удобно для родителей, ожидающих детей с занятий в воскресной школе. Первую беседу недельного цикла посвятили теме исповеди.

 
 
 

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