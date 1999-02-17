Епархиальная служба милосердия благодарит россиян за оперативную помощь

Екатеринбург, 2 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Первый месяц года для подопечных Православной службы милосердия оказался очень результативным: благодаря активности россиян удалось закрыть сразу 13 просьб о помощи. Одна из заявок предназначалась православному приюту для женщин с детьми «Нечаянная радость», средства собирали на ремонт помещения. Необходимая сумма была собрана уже 2 января, благодаря чему причина подтопления дома для мам с детьми была оперативно выяснена и устранена.

Просьбы о помощи конкретным людям, обратившимся в Службу милосердия, закрывались одна за другой. Так, Федору Непеину уже переслали деньги на приобретение противопролежневой подушки. Средства собрали всего за 2 часа, т.к. на боль Федора сразу откликнулись более 78 человек. Арина Хайдарова и Сережа Лебедев скоро отправится на реабилитацию. Срочный сбор на ремонт системы вентиляции и пола в Центре гуманитарной помощи был закончен в рекордные сроки. Православная служба милосердия благодарит и за участие в сборах на зарплату сестрам милосердия, ухаживающими за одинокими стариками и инвалидами, «детским» сестрам милосердия, а также сестрам, несущими служение в больницах и хосписе. А постоянные попечители Службы милосердия Михаил Григорьевич из Екатеринбурга, Владимир и Андрей из Москвы закрыли сборы на поддержку всех категорий сестер милосердия - детских, патронажных и больничных.