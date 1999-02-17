Встреча в киноклубе Миссионерского института завершилась показом фильма «Эта прекрасная жизнь»

Екатеринбург, 2 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувший вторник в киноклубе Миссионерского института г. Екатеринбурга состоялся просмотр художественного фильма «Эта прекрасная жизнь», созданного в 1946 г. режиссером Фрэнком Капрой по мотивам рассказа Филипа Ван Дорена Стерна «Величайший подарок». Начиная с 1970-х гг., этот фильм показывают по ведущим телеканалам США в канун Рождества. Режиссер Фрэнк Капра считал этот фильм лучшим в своей карьере. Герой рождественского сюжета Джордж всегда мечтал уехать из родного города, чтобы повидать мир, однако обстоятельства не позволили сбыться его мечте. Добрый и отзывчивый, он охотно помогал другим, давая деньги взаймы, а когда сам оказался в беде и в канун Рождества подумывал о самоубийстве, на помощь пришел ангел-хранитель. Ангел дал ему шанс увидеть мир со стороны и понять, как его жизнь помогла жизни других людей. Вдохновленный Джордж возвратился домой к семье, а затем все, кому он когда-то помог, помогли ему. Такое кино дарит надежду, делает добрее и показывает, что если ценишь человеческие отношения, то все хорошее, что ты сделал другим, к тебе вернется. Следующая встреча киноклуба состоится 12 февраля (воскресенье) в 14-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. К. Маркса, д. 12. Ведущий встречи А.А. Зайнуров. Телефон: (343) 269-30-36.