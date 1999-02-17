Цикл лекций о книжных редкостях стартовал в областной библиотеке

Екатеринбург, 2 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского стартовал курс лекций о книжных редкостях. Первую лекцию цикла «Церковно-монастырские библиотеки Урала XVI–XVII веков» прочитал проректор Екатеринбургской духовной семинарии по учебной и научной работе, кандидат исторических наук, доцент протоиерей Петр Мангилёв. Лектор отметил значимость церковно-монастырских книжных собраний XV–XVII и первой половины XVIII вв., хранившихся в библиотеках архиерейских кафедр, монастырей и приходских церквей. Как правило, в них доминировали книги, предназначенные для богослужения, они и составляли основу русской средневековой образованности Урало-Сибирского региона. По мнению о. Петра, в XVII в. уровень книжной культуры на Урале был достаточно высок, чему ярким свидетельством являются памятники урало-сибирской литературы древнерусской традиции. На книжной выставке, подготовленной специально к началу лекционного цикла, были представлены исследования по истории книжной культуры Урала.