Настоятель Тавдинского прихода рассказал об участии в московских образовательных чтениях

Екатеринбург, 2 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Свой день рождения (26 января) протоиерей Сергий Циммер встретил в Москве на XXV Международных Рождественских образовательных чтениях «1917-2017: уроки столетия». Впечатлениями от участия в работе Чтений настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца отец Сергий поделился в ходе воскресной проповеди. Рассказывая об этом знаковом событии, настоятель отметил главный урок минувшего столетия: строить жизнь общества без Бога нельзя, поскольку это приводит к страшным социальным катастрофам. По словам священника, в самых верхних эшелонах российской власти хорошо понимают, что роль Русской Православной Церкви в нравственном возрождении российского общества является одной из наиважнейших.