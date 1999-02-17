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Православная газета

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Настоятель Тавдинского прихода рассказал об участии в московских образовательных чтениях

Екатеринбург, 2 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Свой день рождения (26 января) протоиерей Сергий Циммер встретил в Москве на XXV Международных Рождественских образовательных чтениях «1917-2017: уроки столетия». Впечатлениями от участия в работе Чтений настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца отец Сергий поделился в ходе воскресной проповеди. Рассказывая об этом знаковом событии, настоятель отметил главный урок минувшего столетия: строить жизнь общества без Бога нельзя, поскольку это приводит к страшным социальным катастрофам. По словам священника, в самых верхних эшелонах российской власти хорошо понимают, что роль Русской Православной Церкви в нравственном возрождении российского общества является одной из наиважнейших.

 
 
 

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