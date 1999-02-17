Заседание православных педагогов прошло в Верхотурье

Екатеринбург, 2 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувший четверг в верхотурском Духовно-просветительском центре «Древо познания» прошло очередное заседание православных педагогов. Заседание началось с изучения Евангелия от Марка (глава 1). Общение продолжилось рассказом о житии святого праведного Симеона Верхотурского. Работа заседания завершилась чтением стихов Александра Сергеевича Пушкина, 180-летие со дня смерти которого наша страна отметит в феврале.