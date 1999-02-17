Сотрудникам епархиального Военного отдела вручили медали МЧС России

Екатеринбург, 2 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувший вторник в отделе по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Екатеринбургской епархии состоялась встреча со старшим инспектором отдела кадров ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области» майором внутренней службы С.В. Кельчевским. По поручению начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майора А.В. Заленского в ходе встречи Сергей Викторович вручил руководителю Военного отдела И.К. Новожилову и старшему сотруднику отдела А.В. Барзыкиной медали МЧС России «25 лет МЧС России».

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.