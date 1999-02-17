Память педагога Николая Лося каменские школьники почтили военным троеборьем

Екатеринбург, 2 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В память о выдающемся каменском педагоге Н.Л. Лосе общество «Казачья застава» и руководство школы № 38 г. Каменска-Уральского организовали соревнования по военному троеборью среди школьников. В сборке-разборке автомата, стрельбе и прохождении усложненной полосы препятствий приняли участие 12 команд. Первое место (возрастная группа 14-16 лет) завоевал кадетский корпус (бывший лицей милиции). Второе место у пикета «Прометей», третье - у школы № 38. В возрастной категории от 8 до 12 лет все призовые места получили команды клуба «Прометей», которым ранее руководил мастер велоспорта, заместитель атамана по воспитательной работе с молодежью Николай Леонидович Лось - один из основателей молодежного межрегионального движения «Казачий дозор» и единственный, кто награжден знаком «За верность «Казачьему дозору».