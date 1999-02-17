Православная служба милосердия запустила акцию «Борода для добра»

Екатеринбург, 2 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». С началом февраля в екатеринбургской Службе милосердия стартовала необычная благотворительная акция - «Борода для добра». Когда-то борода в России и Европе определяла социальный статус мужчины: обладателем непричесанной бороды был мужик, окладистая, в меру причесанная растительность выдавала купцов, а подстриженная, откорректированная – дворян. Борода и сегодня может многое рассказать о своем хозяине: у одних она стильная и ухоженная, а у бездомных растрепанная и грязная. Акция Православной службы милосердия призвана помочь бездомным людям выглядеть более-менее презентабельно, чтобы не чувствовать на себе брезгливых взглядов прохожих.

Один талон в санпропускник, где можно полностью помыться и обработать одежду, стоит 160 рублей, а бездомному человеку их в месяц нужно 4. Всего же ежемесячно в таких талонах нуждаются примерно 100 человек, а потому цель благотворительной акции – собрать 64 тыс. руб. Принять участие в акции «Борода для добра» можно не только на сайте Православной службы милосердия, но и в социальных сообществах (Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм). Для этого нужно найти баннер акции «Борода для добра» и сделать пожертвование «на санпропускник» (баню для бездомных).

Кроме того, весь февраль в мужских парикмахерских будут установлены специальные ящики для сбора средств на оплату санпропускника для бездомных. Любой мужчина, пришедший поухаживать за своей бородой, в рамках этой акции сможет помочь другому мужчине, ведь вероятности найти работу и наладить жизнь у чистого, подстриженного человека гораздо выше, чем у неухоженного. Акция продлится по 22 февраля. Более подробная информация по телефону: 8 (908) 908-52-15 (Наталия Полозникова).