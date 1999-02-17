Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: Именно в семье присутствует подлинная любовь

8 января 2017 года, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

– Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю со вторым днем Рождества Христова. Мы в этот день вспоминаем семью по плоти Господа и Спасителя, тех, кто был рядом с Ним, – Иосифа Обручника, Иакова, ставшего первым епископом Иерусалимским, а также царя и псалмопевца Давида, от которого происходил по плоти род Спасителя. В этот день мы обычно возносим молитвы об укреплении семейной жизни.

Господь возрастал как Личность и получал воспитание в окружении любящих людей, которые составляли Его семью. В семье Он получал жизненные навыки, в том числе навыки общения с людьми. И если Сам воплощенный Сын Божий прошел школу семьи, школу семейной любви, то это подчеркивает непреходящее значение семейных ценностей. Сегодня, когда этим ценностям бросается вызов, когда формируются общественные отношения, ставящие семью не на первый план, когда идеологические факторы часто изменяют саму природу семейных отношений, мы должны особенно усердно молиться и трудиться для того, чтобы сохранить семью.

Какую же ценность имеет семья? В семье человек возрастает и становится личностью. Семья – это школа межличностных отношений, это школа воспитания нравственного чувства, главное из которых – любовь. Именно в семье присутствует подлинная любовь. Люди живут бок о бок, и, естественно, совместное проживание может порождать напряжение и даже конфликты, но если главной ценностью семьи является любовь, то любовь покрывает все. Она ослабляет негативные последствия любых конфликтов и становится главным жизненным ориентиром, главной ценностью для человека, который воспитывается в семье. Одновременно семья – это и очень высокая степень ответственности родителей за отношения друг к другу, потому что если эти отношения подвергаются эрозии, то семья распадается. Ключевая сила, соединяющая семью, – это любовь мужа и жены, а если эта любовь исчезает, то разрушается и семья. И о какой школе благочестия, любви, взаимной помощи и солидарности можно говорить, если родители расстались и разрушили семью?

Сегодня на семью оказывается действительно очень сильное давление. Создается некая псевдокультура, темная, разрушительная, и молодые люди воспитываются в понимании того, что семью можно создать когда-нибудь позже. Появились очень опасные заблуждения, например, представление о том, что вначале можно просто пожить вместе. И в результате оказывается, что человек разрушил саму способность любить другого подлинной любовью и нет никаких сил, чтобы жить вместе с другим, разделяя радости и преодолевая скорби. Не хватает сил ни на воспитание детей, ни на то, чтобы отдавать себя жене и детям, потому что формируется образ жизни лишь ради себя. Так сегодня поступают и мужчины, и женщины, и создается впечатление, что семья – это некий устаревший институт, который в нынешних условиях уже не функционирует. Если все эти ложные, опасные, греховные идеи действительно разрушат семью, то будущее человеческого рода станет непредсказуемым, потому что в семье закладывается нравственная основа человека, формируются идеалы, приобретается первый опыт любви к ближним, первый опыт жертвенности и самоограничения, без которых не бывает любви.

Вспоминая семью Господа и Спасителя – Его Пречистую Матерь, Обручника Иосифа, Иакова, первого епископа Иерусалимского, – мы возносим молитвы Господу об укреплении семьи в нынешних чрезвычайно опасных жизненных обстоятельствах. Мы верим, что нравственное чувство, заложенное Богом в человеческую природу, сопротивляется и будет сопротивляться всяким попыткам разрушить семейные ценности, и видим, как все-таки сохраняется семья, несмотря на сильнейшее давление, особенно в определенных странах, и как люди сопротивляются любым попыткам разрушить семейные отношения.

Будем молиться Господу, чтобы семья осталась неприкосновенной, чтобы никакие темные силы не разрушили этой святой общности людей. Будем молиться и о воспитании подрастающего поколения. Задача старших – передать своим детям и внукам правильное отношение к семье, воспитать их в таком понимании любви, которое привело бы их к подлинно счастливой жизни, крепким и здоровым семейным отношениям. Пусть Господь хранит наших детей, нашу молодежь, и поможет им создавать крепкие здоровые семьи. Помолимся также и о тех, кто не сумел сохранить семью, кто прошел через страшное испытание – развод, кто страдает от отчуждения между родителями и детьми, и будем надеяться, что по нашим немощным молитвам и благодаря нашим общим усилиям сохранятся и семья, и любовь, и последующие поколения воспримут великие традиции, восходящие к Самому Богу, ибо по Его воле и по Его замыслу учреждена общность людей, которую мы именуем семьей. Пусть Царица Небесная покрывает Своим Покровом наши семьи, родителей и детей. Аминь.