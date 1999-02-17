Неделя: 15 новостей православного Подмосковья

В Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось открытие пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Участники пленума обсудили проект «Положения о монастырях и монашествующих». Проект документа представил председатель комиссии Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Межсоборное присутствие – это действующий в периоды между проведением Поместных и Архиерейских Соборов совещательный орган Московского Патриархата, в задачи которого входит подготовка решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви.

При Донском ставропигиальном мужском монастыре открылась Школа общественного действия. Организаторы – Молодежный отдел Московской городской епархии, Социальный центр Святителя Тихона при Донском монастыре и Фонд Святого Апостола Андрея Первозванного. Занятия будут проходить еженедельно с февраля по декабрь 2017 г. Продолжительность одного занятия – 3 часа. Экспертами школы станут лидеры успешных социально ориентированных некоммерческих организаций, психологи, бизнес-тренеры, юристы, педагоги, историки, священнослужители Русской Православной Церкви.

В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в Москве прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы паллиативной помощи». Специалисты по паллиативной помощи, врачи, представители Церкви, преподаватели медицинских образовательных учреждений, патронажные сестры, руководители благотворительных фондов обсудили особенности паллиативной помощи, духовной поддержки неизлечимо больных людей и их родственников, этические вопросы сестринской помощи неизлечимым больным. В зале присутствовали учащиеся Свято-Димитриевского училища сестер милосердия, студенты московских медицинских колледжей.

Православная молодежь столицы приняла участие в донорской акции «Мы с тобой одной крови». Организаторами акции выступили Молодежный отдел Московской городской епархии и движение «Православные добровольцы» при поддержке Центрального викариатства г. Москвы, она прошла на базе храма Воскресения Словущего в Барашах; был организован сбор пожертвований на открытие Гуманитарного центра для беременных женщин, одиноких матерей, попавших в кризисную ситуацию, и многодетных семей. В акции участвовало более 50 человек.

В рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялась конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и просветительных проектов». Форум возглавили председатель Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Конференция организована в рамках направлений «Деятельность Церкви в сфере образования и катехизации» и «Жизнь Церкви и святоотеческое наследие».

На юго-востоке Москвы начинается строительство нового храмового комплекса. Каменный храм будет освящен в честь Святого Благоверного Князя Андрея Боголюбского. Проект создан ОАО «Владимирреставрация». Ранее силами прихода на территории комплекса была построена деревянная церковь, в которой совершаются регулярные богослужения. Открыта воскресная школа, развивается социальная и миссионерская деятельность.

В Союзе архитекторов России в рамках направления «Традиции православного храмостроительства» XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917–2017: уроки столетия» состоится конференция «Храмостроительство в России начала ХХ и ХХΙ веков». Ее возглавит председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

В рамках направления «Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ» XXV Международных образовательных Рождественских чтений пройдут мастер-классы по теме присутствия Русской Православной Церкви в социальных сетях: «Эффективные способы продвижения в социальных медиа» (ведущий – Ю. Анциферов, преподаватель программы MBA МГИМО (Университет) МИД РФ. Слушатели узнают об эффективных современных инструментах для решения различных задач в социальных медиа (привлечение подписчиков, увеличение аудитории, формирование и расширение контента), будут разбираться успешные случаи из практики последнего года, основные ошибки, допущенные в ходе реализации кампаний в социальных сетях. В ходе второй части ведущий ответит на вопросы и рассмотрит конкретные задачи участников в социальных медиа. Еще состоится мастер-класс «Большие данные социальных сетей и информационные войны в Рунете» (ведущий – И. Ашманов, эксперт в сфере информационных технологий, разработки программного обеспечения и управления проектами).

По инициативе сектора охраны окружающей среды и экологии Молодежного отдела Московской городской епархии движение «Православные добровольцы» впервые присоединится к экологической акции «Елочный круговорот», в рамках которой природные рождественские ели, находящиеся в храмах и прихрамовых территориях, будут отправлены на переработку. Православная молодежь подготовит и упакует деревья в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, Новоспасском монастыре и др. храмах, после чего они будут перевезены и переработаны на территории садово-ландшафтного АртПарка «Дружба» (г. Мытищи). Цель проекта: привлечение внимания молодежи города Москвы к проблеме утилизации отходов, популяризация вторичного использования растительного сырья.

На базе интернет-платформы Планета.ру открыт сбор средств на работу адаптационной квартиры для наркозависимых. Центр ресоциализации «Поплавок» – так официально называется адаптационная квартира в Москве – организован Благотворительным фондом Иоанна Кронштадтского. В центр направляют успешно прошедших реабилитацию людей, нуждающихся в помощи, чтобы вернуться в социум: восстановить навыки общения с внешним миром, заново научиться решать бытовые вопросы, планировать время для работы и досуга.

По благословению наместника Донского ставропигиального мужского монастыря епископа Бронницкого Парамона в действующем при обители Социальном центре Святителя Тихона начнет работу Центр психологической помощи населению. Консультации будет проводить православный психолог Е. Ф. Буковская. Центр будет оказывать следующие услуги: помощь взрослым и детям, переживающим горе в связи с потерей близких людей, работа с тяжелобольными людьми, имеющими соматические или нервно-психические заболевания, и их родными и близкими, испытывающими психологические трудности в связи с болезнью близкого человека, и семейные консультации.

В Красном зале Храма Христа Спасителя в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917–2017: уроки столетия» пройдет семинар для настоятелей строящихся храмов. Планируется обсудить практические и юридические вопросы храмостроительства, оформления документации, разработки новых проектов и др.

После многолетней реставрации состоится великое освящение нижнего храма Святого Благоверного Князя Александра Невского московского подворья Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла чин великого освящения храма и Божественную литургию в новоосвященной церкви совершит игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий. Храм был сооружен в 1900 г., до закрытия подворья в 1926 г. в его помещении действовала часовня. В 2014 г. в храме начались масштабные строительные и реставрационные работы, они были завершены в сентябре 2016 г.

В рамках направления «Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ» XXV Международных образовательных Рождественских чтений в пресс-центре Храма Христа Спасителя состоится круглый стол, посвященный изданию книги «Риторика Патриарха». В новой книге содержится уникальное по своим методам исследование словесной деятельности Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с позиций риторики – искусства убедительной и образцовой речи. Авторами анализируются наиболее значимые тексты Предстоятеля Русской Православной Церкви, посвященные важнейшим проблемам духовно-нравственной и общественно-культурной жизни нашего общества.

Отмечалось 170-летие со дня рождения русского механика, создателя наук «аэродинамика» и «аэромеханика» Н.Е. Жуковского. В этот день на месте погребения ученого на кладбище Донского ставропигиального мужского монастыря состоялось заупокойное богослужение. Панихида была совершена по инициативе сотрудников музея Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. «Именно в этом вузе (тогда он именовался Императорским московским техническим училищем (ИМТУ) и Московским высшим техническим училищем (МВТУ) Н.Е. Жуковский многие годы преподавал математику и механику. Более того, Н.Е. Жуковский является одним из основоположников научных школ ИМТУ/МВТУ», – подчеркнули сотрудники музея.