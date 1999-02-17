Неделя: 14 новостей Санкт-Петербургской митрополии

Первый из двух праздничных просветительских концертов «Крещенские вечера» состоялся в БКЗ «Октябрьский». Известные хоровые коллективы из Грузии, Сербии, России представили древнюю и современную певческую культуру своих народов. Изначально «Крещенские вечера» организовала Академия православной музыки, которая прекратила существование в 2016 г. с окончанием госфинансирования. Проект продолжило «Общество возрождения художественной Руси 1915», восстановленное в 2015 г. Целью его основания в начале прошлого столетия было возрождение и пропаганда русской культуры.

Постоянная экспозиция музея Александро-Невской лавры представлена в музейно-библиотечном корпусе монастыря. Церемония открытия началась с молебна, который возглавил наместник обители епископ Кронштадский Назарий. Владыка отметил, что открытие стоит рассматривать как возобновление деятельности музея, хотя прошло более ста лет, как древлехранилище было разорено; большинство экспонатов относятся к XIX – началу XX века. Создатели экспозиции хотели показать и то, что нельзя противопоставлять Церковь и музейную деятельность.

85-летие настоятеля протоиерея Павла Красноцветова отметили в Казанском соборе. В день памяти священномученика Павла Никольского Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия возглавил епископ Царскосельский Маркелл. Поздравить одного из старейших клириков приехали многие священнослужители и миряне митрополии. Воспитанники детской воскресной школы прочитали стихотворения и пропели многолетие.

Концерт смешанного хора храма Смоленской Иконы Божией Матери под управлением регента П. Фоменко состоялся в Доме молодежи Василеостровского района. Перед выступлением к собравшимся с приветственным словом обратился благочинный Василеостровского округа настоятель протоиерей Виктор Московский. Хор и солисты исполнили церковные рождественские песнопения, колядки, произведения П. Чайковского, Л. Делиба, А. Алябьева, С. Рахманинова, Ж. Бизе и других известных композиторов. В концерте участвовал детский хор под руководством Л. Сульзы.

Представители епархии участвовали в награждении юных талантов. Церемония награждения одаренных детей серебряным знаком епископа Нарвского и Причудского Лазаря и концерт «Рождественская звезда» с их участием состоялись в Нарве (Эстония). Участники концерта – 15 музыкальных коллективов и трое чтецов – были награждены почетным серебряным знаком, который учредил епископ Нарвский и Причудский Лазарь. От комитета по внешним связям и паломнического отдела епархии лауреатам конкурса были переданы книги и ценные подарки. Благодарственные письма получили педагоги и концертмейстеры.

В лектории Культурно-просветительского центра (КПЦ) Казанского кафедрального собора состоялся семинар-тренинг на тему отношений родителей и детей. Его вела психолог, заведующая детским садом № 67 К. Батусова. Семинар прошел в рамках проекта «Семейный клуб православных психологов», организованного епархиальным Обществом православных психологов. Слушатели участвовали в практикуме: одни выступили в роли родителей, другие – детей. В ходе обсуждений были выработаны правила, обязательные для исполнения всех членов семьи. Цель тренинга – достижение понимания, что мнение и чувства ребенка так же важны, как и взрослого.

В МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция «Передача Исаакиевского собора Русской Православной Церкви: перспективы диалога религиозной и светской частей общества». Открывая ее, руководитель экспертного центра ВРНС А. Рудаков подчеркнул, что задача встречи – представить точку зрения ВРНС как светской организации, возглавляемой Святейшим Патриархом Кириллом и объединяющей людей на основе общенациональных ценностей. Подводя итоги дискуссии, А.Рудаков выразил мнение, что в Церкви хорошо понимают проблемы музейного сообщества и настроены на плодотворное взаимодействие с ним.

Планы работы епархиальных отделов на 2017 г. обсуждены на собрании под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, которое состоялось в Портретном зале Епархиального управления. Открывая собрание, Владыка напомнил, что в конце прошлого года все отделы отчитались о своей работе. Священный Синод тоже подвел итоги и утвердил планы Синодальных отделов. Председатели отделов ознакомили Владыку и присутствовавших с планами работы. Руководитель сектора коммуникаций Н. Родоманова сообщила о реализации программы «Твой святой», посвященной Небесным покровителям Санкт-Петербурга и другим угодникам Божиим. Владыка Варсонофий напомнил: в этом году исполняется 1950 лет мученической кончины первоверховных апостолов Петра и Павла и 200 лет со дня рождения праведного воина Феодора Ушакова.

Пресс-конференция, посвященная вручению XIII всероссийской православной литературной премии имени Святого Александра Невского, прошла в медиацентре Правительства Санкт-Петербурга. Ее вела руководитель сектора коммуникаций епархиального информационного отдела Н.Родоманова. В этом году жюри отметило наградой литературную семью – А. Сегеня, по сценарию которого был поставлен фильм «Поп», и его супругу Н.Романову-Сегень, автора сборника рассказов о современной жизни. Премия была учреждена Александро-Невским братством в 2004 г. при поддержке Александро-Невской лавры и Союза писателей России.

В зале Дворца учащейся молодежи состоялся гала-концерт участников фестиваля детского творчества «Вифлеемская звезда». Его организовали Духовно-просветительский центр Казанского кафедрального собора и объединение подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива». Праздник объединил юные таланты из учебных заведений Центрального района. Они читали стихотворения, показывали вокальные, хореографические номера и спектакли на рождественскую тему. Все выступавшие получили подарки и дипломы. Обладатель гран-при конкурса – ансамбль казачьей песни «Живая старина» под руководством Л. Провоторовой в качестве подарка совершит паломничество на Святую Землю.

Митрополит Тамассоский и Оринийский Исаия прибыл с дружественным визитом в Санкт-Петербургскую духовную академию. Владыку встретил ректор академии архиепископ Петергофский Амвросий, с которым митрополит Исаия знаком по времени обучения в Московской духовной академии. Кипрский архиерей уже не первый раз приезжает в академию города на Неве. В прошлый свой визит он обсуждал с архиепископом Амвросием перспективы обучения в академии студентов из Кипра и возможности паломнических программ. К его новому приезду в Санкт-Петербурге уже учится один киприот, а в апреле текущего года планируется визит петербургской делегации на средиземноморский остров.

В Софийском павильоне Софийского собора прошел традиционный бал в рамках проекта «Семейные вечера в Царском селе». Вечер открылся молебном, посвященном празднику Рождества Христова. Иерей Александр Антонов сказал краткое слово о смысле праздника. Праздник начался с выступления детей из Национальной музыкальной корпорации – порадовали своим творчеством Е. Скворцова и А. Сулейманова. Следующей частью программы стала интеллектуальная викторина.

Рождественский турнир Санкт-Петербургской митрополии по шахматам, организованный епархиальным отделом по взаимодействию со спортивными организациями, прошел в Духовно-просветительском центре при Феодоровском соборе. В соревновании участвовали клирики и миряне, неравнодушные к интеллектуальному спорту, – кандидаты в мастера спорта, перворазрядники и любители. 1-е и 2-е места поделили студент СПбДА иеродиакон Димитрий (Кубеция) и И. Степанов, однако по дополнительным показателям судьи присудили первое место отцу Димитрию. 3-е место заняла тренер Т. Иванова, 4-е досталось П. Нешитову, 5-е в острой борьбе завоевал гость из Выборгской епархии Г. Смирнов. Участники турнира получили памятные призы и грамоты.

Межрегиональный фестиваль по хоккею в валенках «Русская зима–2017» состоялся в Луге. В соревнованиях участвовали 12 детских и 5 взрослых команд. Победителем стала команда Санкт-Петербургской митрополии из клириков Санкт-Петербургской и Тихвинской епархий и игроков футбольной сборной команды «Митрополия». Она получила право участвовать в марте во всероссийских играх в Москве, на Красной площади. Участники играют в хоккей в валенках без резиновой подошвы, вместо шайбы используют мяч для большого тенниса.