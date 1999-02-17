Неделя: 14 новостей православного Урала

Архиерейская детская певческая капелла «Октоих» выступила с Рождественским концертом в Екатеринбургском суворовском военном училище. В исполнении капеллы прозвучали духовные песнопения, рождественские колядки, музыка русских и зарубежных композиторов. Дирижировали А.Коркин, Ю. Андронова и В. Бондарева. Горячими аплодисментами наградили суворовцы замечательное пение ребят из капеллы «Октоих», отметили в Отделе Екатеринбургской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями. Завершился концерт пожеланиями мира, добра и светлой радости в наступившем году.

Отмечает 5-летие храм во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца г. Екатеринбурга. Именно с праздничных богослужений на Рождество и Крещение в 2012 г. началась жизнь общины храма. За эти годы стараниями настоятеля храма протоирея Александра Сандырева, клира и прихожан было сделано много усилий для развития прихода в микрорайоне Старая Сортировка. В храме проводятся беседы – огласительные, Библейские, по Символу веры и по вечернему богослужению, которые, помимо священника, проводят катехизаторы-миряне. При храме базируется Молодежный отдел Екатеринбургской епархии.

В Уральском юридическом институте МВД России прошло расширенное заседание Ученого совета по вопросу «О результатах оперативно-служебной деятельности Уральского юридического института МВД России за 2016 г.». В подведении итогов за отчетный период участвовали руководство, профессорско-преподавательский и административно-управленческий состав, духовник института иерей Алексий Янушкевич.

Дети из воскресной школы храма «Большой Златоуст» г. Екатеринбурга посетили приют милосердия при храме Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. В дар подопечным ребята передали пожертвования, собранные от продажи сувениров в ходе ярмарки «Рождественский подарок»: как рассказали организаторы поездки, в январе педагоги и ученики воскресной школы провели ярмарку «Рождественский подарок». Практически все изделия, продаваемые на ярмарке, дети сделали своими руками в творческих мастерских: помимо основных занятий по Закону Божию, в школе действуют гончарная мастерская и кружок декоративно-прикладного творчества.

В Березовском городском округе проходят III муниципальные Рождественские образовательные чтения «1917–2017: уроки столетия». В работе секций широко представлены тематические направления: «Милосердие», «Православные традиции русской семьи», «Образование и воспитание», «Нравственные ценности и культурные традиции народов России». В «Литературной гостиной» обучающиеся прочитали стихотворения собственного сочинения, посвященные духовно-нравственным ценностям и историческим событиям столетия. «Фестиваль хоров» объединил множество участников – образовательных организаций и учреждений культуры.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравительный адрес в связи с профессиональным праздником – Днем образования инженерных войск России – начальнику инженерных войск ЦВО генерал-майору А.З. Гаглоеву. Многочисленные Герои Российской Федерации из числа военнослужащих инженерных войск подтверждают их приверженность славным традициям: они верно служили России в Полтавской битве и при взятии неприступной крепости Измаил, на Бородинском поле и при обороне Севастополя в Крымской войне, под Порт-Артуром, на полях Первой мировой и Великой Отечественной войн. Поздравительный адрес вручил помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими управления по работе с личным составом ЦВО протоиерей Владимир Кисяков.

За праздничные дни Крещения Господня 200 осужденных окунулись в специальной купальне в исправительной колонии №10 г. Екатеринбурга. Воду освятил накануне праздника протоиерей Александр Есенин, окормляющий это учреждение ГУФСИН России. Как рассказали в Отделе по тюремному служению Екатеринбургской епархии, отец Александр после совершения чина Великого освящения воды прошел по колонии с праздничными песнопениями и окропил столовую, больницу и инвалидный отряд. По словам осужденных, в этот праздничный день они особенно чувствовали благодать Божию и радость на душе.

В г. Полевском стало доброй традицией встречать светлый праздник Рождества Христова совместным проектом управления культуры, управления образования, ДК Северского трубного завода и прихода в честь Святой Троицы – общегородским фестивалем «Под Вифлеемской звездой». В 2017 г. в юбилейном, десятом, фестивале приняло участие около 40 творческих коллективов, семейных ансамблей и отдельных исполнителей. В рамках фестиваля в малом зале Дворца культуры развернулась выставка работ декоративно-прикладного творчества, посвященных святому дню Рождества. В выставке участвовали свыше 1390 человек.

В Екатеринбурге прошла конференция «Добровольческое движение: история и перспективы» – она состоялось в целях реализации социально значимого проекта «Социальное партнерство органов государственной власти, некоммерческих и религиозных организаций и СМИ в развитии человеческого потенциала России» при поддержке Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров». Обращаясь с приветствием к участникам конференции, руководитель проекта протоиерей Игорь Бачинин отметил, насколько велико значение добровольческого движения в наши дни, когда молодежи активно навязывается культ потребительства, материального преуспеяния.

Учащиеся воскресной школы храма Равноапостольного князя Владимира в Краснолесье в сопровождении родителей и педагогов совершили паломническую поездку по храмам Екатеринбурга. Как рассказали организаторы экскурсии, сначала ребята посетили Иоанно-Предтеченский собор – единственный храм в Екатеринбурге, действовавший в советское время. Следующая остановка – Храм-памятник на Крови в честь Всех Святых, в Земле Российской Просиявших. Завершилась поездка посещением храма в честь Рождества Христова – первого православного храма, построенного в Екатеринбурге со времен октябрьской революции.

Книжная выставка «Крещение Господне. Богоявление» открылась в Православном библиотечно-информационном центре. В проповедях, толкованиях, беседах на Евангелие рассказывается о крещении Господа Иисуса Христа, об истории праздника, связанных с ним традициях, освящении воды. Наряду с богословскими творениями представлены альбомы-путеводители по Святой Земле, реке Иордан, освященной Господом.

Офицеры и курсанты Уральского института МЧС участвовали в проведении праздника Крещения в пос. Исток. В день Крещения Господня, в поселке на оз. Огородном силами личного состава Уральского института ГПС МЧС России организуются праздничные мероприятия для жителей и гостей поселка. После традиционного крестного хода от прихода во имя Святителя Николая Чудотворца до озера офицеры и курсанты вуза совместно с настоятелем прихода и духовником института иереем Кириллом Кузовниковым организовали народные гуляния в день Богоявления.

В Духовно-просветительском центре «Царский» состоялось очередное собрание регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества. Возглавил заседание митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. На собрании участники обсудили ряд актуальных вопросов деятельности регионального отделения ИППО. Среди них были такие, как, например, выпуск в текущем году «Православной энциклопедии Урала» и создание памятника Великой княгине Елисавете Феодоровне Романовой в Алапаевске к июлю 2017 года.

В Миссионерском институте Екатеринбургской епархии состоялось очередное заседание Богословского клуба, которым руководит старший преподаватель кафедры теологии К.В. Корепанов. На заседании были затронуты различные вопросы: о симфонии властей и правлении Константина Великого; о христианстве как государственной религии и об искателях земных благ, использующих ее; о гонениях на Церковь и исповедниках веры, рассказали в Миссионерском институте. Отправной точкой для обсуждения послужила цитата из сочинения Аввы Дорофея «Душеполезные поучения».