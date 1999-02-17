Неделя: 47 новостей православной России

В Пермской епархии состоялся традиционный зимний слет православной молодежи. В этом году он прошел на территории Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря с участием около 70 человек из Перми, Екатеринбурга, Ижевска и других городов России. Центральным событием слета стало богослужение в новогоднюю ночь в Крестовоздвиженском соборе Белогорской обители. Для участников слета организованы интерактивная площадка с обсуждением на тему «Спасение души человека в XXI веке», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

Во Дворце культуры железнодорожников г. Владивостока прошел Рождественский фестиваль украинской культуры «Щедрый вечер». 11-й раз собрались на Святки более 250 артистов, в том числе самодеятельных, со всего Приморья, было много детей и молодежи. До начала гостей встречали в фойе выставка декоративно-прикладного творчества, в том числе и работ учеников воскресных школ православных приходов Владивостока, разнообразные творческие мастерские по изготовлению сувениров.

В Ростове-на-Дону состоялось очередное заседание рабочих групп Комиссии по канонизации святых Донской митрополии. Председатель комиссии благочинный приходов Таганрогского округа протоиерей Алексий Лысиков ознакомил сотрудников комиссии с результатами своей встречи с секретарем Синодальной комиссии по канонизации протоиереем Владимиром Воробьевым, прошедшей в Москве. По результатам обсуждения рекомендаций секретаря Синодальной комиссии был составлен список священнослужителей, пострадавших в годы гонений на Церковь, чьи биографии и подвиг требуют первоочередного детального рассмотрения.

В Касимовской епархии успешно завершена работа проекта «Не предадим забвенью». Все запланированное состоялось – викторина для школьников по касимовским святым, 14 поездок поисковых групп по разрушенным и восстанавливающимся храмам района; проведение конкурса исследовательских работ по церковному краеведению и другие. Как отмечают организаторы, хотя проект и завершен, зародившиеся в нем добрые начинания планируется продолжать.

Знаменательное событие отпраздновали в с. Понизовье Руднянского района Смоленской епархии: в Понизовской сельской библиотеке открыта кафедра православной литературы. Это юбилейная, 40-я кафедра православной литературы на Смоленщине. В фонд Понизовской библиотеки были переданы различные православные издания. Торжество продолжилось выступлением детских коллективов. Учащиеся понизовской школы читали стихи о книгах, рассказывали о Книге книг – Евангелии.

В Зеленодольске проходит фотовыставка «Достояние республики», приуроченная к 80-летию фотомастера, заслуженного деятеля искусств республики Татарстан А. Семенова, который одним из первых в республике начал фотографировать разрушенные храмы Татарстана и запечатлел своего рода историю их возрождения. В выставочных залах школы, кроме фотографий юбиляра, будут представлены работы других замечательных зеленодольских художников. Кроме того, пройдет презентация второй книги-альбома А. Семенова под названием «Пока плывут трава и облака».

В рамках проекта «Большая семья – большая Россия» Детским развивающим центром «Колосок» и Комиссией по защите семьи и материнства Саратовской епархии при поддержке компании «Gallery» на улицах Саратова размещены билборды с социальной рекламой. Главная цель данной акции – повышение статуса многодетной семьи, профилактика абортов, укрепление семейных отношений. На билбордах размещен телефон доверия Комиссии по защите материнства и детства (8-937-802-44-47) для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и стоящих перед лицом репродуктивного выбора.

Руководитель тюремного отдела иерей Серафим Покатилов встретился с руководством ФКУ СИЗО-1 г. Южно-Сахалинска. Обсуждался вопрос о внедрении в воспитательный процесс УИС Сахалинской области дополнительной общеразвивающей программы «Основы православной культуры» для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Это авторская программа, разработанная отцом Серафимом, она прошла экспертизу в Институте развития образования Сахалинской области в рамках программ, соответствующих образовательным стандартам нового поколения Министерства образования РФ и имеет соответствующую рецензию на педагогическую реализацию.

В Ставрополе прошел Рождественский хоровой собор – крупнейший фестиваль духовной музыки в Ставропольской и Невинномысской епархии. По уже сложившейся традиции дважды в год – на Рождество Христово и на Пасху – прославить Христа в своих песнопениях в Казанском кафедральном соборе собираются лучшие церковные и светские хоровые коллективы. В этот раз в соборе участвовали коллективы, которые исполнили богослужебные произведения русских композиторов и рождественские колядки. Возглавил собор митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Сотрудники отдела по церковной благотворительности и социальному служению Тамбовской епархии прошли стажировку в Москве по организации проектов помощи бездомным, которую провел благотворительный фонд «Помощник и Покровитель» при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Сотрудники отдела познакомились с работой «Ангара спасения», посетили церковный пункт помощи бездомным «Дом на полпути» при храме Иакова Зеведеева в Казенной слободе, государственный приют для бездомных в ЦСА «Люблино», здравпункт для бездомных и дезинфекционную станцию №4.

В г. Новосибирске состоялся II Турнир по футболу среди епархий Русской Православной Церкви на кубок имени Святого Князя Александра Невского на территории МАУ Центр спортивной подготовки «Заря». В играх участвовали команды Новосибирской, Санкт-Петербургской, Кемеровской, Барнаульской, Омской, Томской епархий, Митрополичьего округа в Республике Казахстан и Молодежного отдела Кемеровской митрополии. Обязательным условием участия в турнире было присутствие в составе епархиальной команды как минимум одного представителя духовенства. Остальной состав формировался из прихожан и церковнослужителей приходов соответствующей епархии.

В Самарской епархии в пресс-центре газеты «Аргументы и факты» состоялся круглый стол по вопросу сохранения исторических памятников на примере здания Самарского реального училища. К диалогу были приглашены представители власти, общественных организаций, журналистского сообщества. В круглом столе участвовали протоиерей Максим Кокарев, руководитель епархиального отдела по взаимодействию со СМИ и председатель СРО МОО «Союз православных женщин» М.А. Матанцева. Участники постарались привлечь внимание широкой общественности к судьбе удивительного памятника культурного наследия Самары.

В УМВД России по Тюменской области состоялась торжественная передача восстановленного фотоснимка храма д. Падерино Тюменского района. Поводом стало обращение в Общественный совет при УМВД России по Тюменской области В. Калининского, краеведа-исследователя, члена Союза журналистов России. Он просил о проведении возможной реставрации силами экспертно-криминалистического центра УМВД фотоснимка православного храма, сделанного в 1910 г.

В следственных изоляторах и колониях Управления ФСИН России по Удмуртской Республике впервые состоялась общероссийская благотворительная акция «Неделя молитвы». «Неделя молитвы» – ежегодная акция, проводимая Русской Православной Церковью по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Цель мероприятия – привлечение духовенства и мирян к более активному участию в духовном окормлении исправительных учреждений и общественного внимания – к проблемам тюрем и нуждам заключенных. Отличительная черта акции – совместная молитва осужденных и сотрудников.

При Отделе религиозного образования и катехизации Симбирской епархии начинает действовать Центр древнерусской богослужебной традиции «Апостол». В аудитории центра состоялась конференция, посвященная реализации уникального проекта, направленного на приобщение населения Ульяновской области к духовному наследию Древней Руси. На вопросы журналистов, представителей общественности и людей, заинтересованных в сохранении существующих и возрождении утраченных духовных традиций, ответил настоятель храма Святого Равноапостольного Князя Владимира протоиерей Сергий Кичигин. Он рассказал о приоритетных направлениях работы нового центра и о перспективах его развития.

Брянская епархия

В рамках деятельности православного детско-юношеского клуба «Мы вместе» в детской библиотеке №2 г. Брянска для учащихся начальных классов МОУ СОШ №8 прошли уроки православной культуры, посвященные празднику Крещения Господня. Занятия со школьниками провели священник Евгений Рязанов и руководители клуба «Мы вместе». Учащиеся с живым интересом участвовали в беседе, сопровождавшейся мультимедийной презентацией, задавали вопросы. Кроме того, они познакомились с книжно-иллюстративной выставкой, посвященной православным праздникам.

В праздник Отдания Рождества Христова благочинный Навлинского церковного округа протоиерей Игорь Тараев участвовал в профилактическом мероприятии, посвященном пропаганде здорового образа жизни в отделе ЗАГС Навлинского района. На встрече присутствовали учащиеся Навлинского филиала ГБПОУ «Комаричский механико-технологический техникум». В ходе беседы были затронуты все аспекты здоровья человека – социальный, духовный и физический. Ребятам рассказали о вреде алкоголя, табака и наркотических средств, о важности сохранения своего здоровья с молодого возраста, о семейных ценностях.

В Выгоничском церковном округе была проведена конференция «1917–2017 гг.: уроки столетия». Мероприятие прошло в доме культуры п.Выгоничи. Предварила конференцию Литургия в храме во имя Святителя Николая. В конференции участвовали учащиеся старших классов средних общеобразовательных школ района, прихожане храмов и все желающие. После докладов присутствующих порадовал своим выступлением баянист группы «Бабкины внуки» Д. Панаскин. Колядки пропели участники ансамбля самодеятельности дома культуры.

В здании Епархиального православного молодежного центра «Преображение» прошел очередной рождественский слет «Покорение Аляски» – организаторы слета решили коснуться исторической темы, наименее знакомой современной молодежи: открытия и освоения Аляски. По традиции смена проводилась как инструктивная, в рамках подготовки и обучения вожатых. Кроме того, участники лагеря встречали гостей: детей инвалидов и их родителей из общественной организации «Родители детей инвалидов». К встрече подростки и взрослые готовятся заранее – продумывают мастер-классы, пишут сценарий спектакля, репетируют песни и танцы. В этот раз была поставлена сказка «Аленький цветочек». Утром, по приезде, клириком храма во имя Святителя Николая г. Сельцо иереем Валерием Аноховым был совершен праздничный молебен, на котором участники слета помолились за здоровье гостей, а дети-инвалиды приняли таинство Причастия.

Белгородская епархия

В Белгороде состоялся I фестиваль православной мультипликации организованный Веселолопанским центром медико-социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями. Проект «Мастерская православной мультипликации Доброфильм для детей с ограниченными возможностями» стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива» в 2016 г. и получил поддержку фонда «Соработничество». На фестивале были представлены три мультфильма: «Муха и пчела» по мотивам притчи старца Паисия, «Введение во Храм Пресвятой Богородицы» и «Рождественская история». Над работами трудились дети, проходящие курс реабилитации.

В Петропавловском храме с. Обуховка Старооскольского городского округа уже год проводят адаптированные богослужения для детей-инвалидов. Такой храм в Старом Осколе единственный. На службу семьи отвозят на автобусе. Инициаторами таких богослужений стали сами родители. Вначале служба проводилась для 6-ти семей из Обуховки, но в последний раз в храм пришли уже 25 детей. Психологическую помощь оказывают и родителям, и детям – на каждой службе есть психолог и мама-тьютор.

На базе старооскольского детского сада №25 «Троицкий» состоялся региональный обучающий семинар, где главенствовала тема: «Духовно-нравственное воспитание дошкольников: формирование базовых основ православной культуры и регионального патриотизма». На семинар в Старый Оскол прибыли представители дошкольного образования из самых разных районов области. Участники и гости познакомились с литературно-музыкальной композицией «Храню тебя, моя Россия!». Актовый зал детского сада оказался заполнен, что свидетельствует о явном интересе к семинару педагогов и муниципальных специалистов.

Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священников. На медицинский учет в центре взяты 15 семей белгородских священников. Их жены прошли обследование, по результатам которого для каждой женщины будет составлена программа по предупреждению и лечению болезней. С самого начала функционирования медицинский центр «Поколение» занимается благотворительностью, не только оказывая помощь льготным категориям граждан, но и устраивая подобные мероприятия, привязанные к той или иной дате: к Новому году, Рождеству, 8 марта, Дню матери.

Элистинская епархия

На площадках Русской национальной гимназии имени Прп. Сергия Радонежского и Духовно-просветительского центра Казанского кафедрального собора г. Элисты состоялась работа секций Республиканских образовательных чтений: «Вера, казачьи традиции и воспитание», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и «Воскресные школы Элистинской и Калмыцкой епархии». Педагоги имели возможность представить свои наработки по духовно-нравственному воспитанию коллегам и поделиться педагогическим опытом.

В Духовно-просветительском центре Казанского кафедрального собора г.Элисты состоялось ежегодное Епархиальное собрание под председательством архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана. Были подведены итоги деятельности епархии в 2016 г. и намечены основные направления работы на 2017 г.

В Яшалте прошел ежегодный Рождественский фестиваль детского творчества «Сияние звезд». Мероприятие организовали администрация Яшалтинского района и Элистинская и Калмыцкая епархия. В фестивале участвовали детские творческие коллективы общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования и сельских домов культуры. Основу фестивальной программы составили песни о Рождестве Христовом и театрализованные сценки о традициях проведения этого праздника.

Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан встретился с главой Республики Калмыкия А. Орловым. В начале встречи Правящий архиерей передал руководителю Патриарший календарь на 2017г. В ходе состоявшейся беседы Владыка рассказал о подготовке главных епархиальных мероприятий в 2017г. и о реализуемых этапах строительства кафедрального собора Святых Кирилла и Мефодия в Элисте и храма Цесаревича Алексия в Городовиковске.

Амурская епархия

Руководитель отдела социального служения Амурской епархии иерей Димитрий Макаров провел очередную встречу с педагогическим составом специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №1 г. Комсомольска-на-Амуре. В рамках духовно-просветительской программы состоялся конструктивный диалог по теме «Святое Богоявление». Затем о. Димитрий представил вниманию собравшихся периодическое издание Амурской епархии и методическое пособие «Духовно-нравственная поддержка детей и подростков с отклонениями в умственном развитии» и ответил на интересующие вопросы педагогов.

Преосвященный епископ Амурский и Чегдомынский Николай посетил выставку рождественских вертепов в МОУ СОШ №23 г. Комсомольска-на-Амуре. В их изготовлении участвовали школьники средних классов; они подготовили презентации на тему светлого праздника Рождества Христова и рассказали о его истории и традициях празднования. Всем участникам были вручены рождественские подарки. По окончании встречи Владыка Николай поблагодарил детей и педагогов за приглашение и проведение такой интересной Рождественской выставки.

В Центральной городской библиотеке им. Н. Островского состоялось очередное заседание киноклуба «Глазами истины», в котором участвовал клирик Казанского собора иерей Алексий Архипов. В этот раз для просмотра и обсуждения собравшимся комсомольчанам был предложен фильм «Притчи». Этот фильм – новое слово в современном православном кинематографе. В каждой из трех частей картины зрителю предложена душеполезная история. Просмотренный фильм никого не оставил равнодушным. После просмотра участники киноклуба обсудили с о. Алексием некоторые эпизоды фильма.

Протоиерей Павел Тюрин посетил храм в честь Усекновения Главы Иоанна Предтечи, расположенный на территории исправительной колонии строгого режима №8 г. Комсомольска-на-Амуре. Священник совершил молебное пение в храме, на котором присутствовали представители администрации учреждения и прихожане из числа заключенных. По окончании молебна многие осужденные приняли участие в таинстве Крещения. По традиции, о. Павел провел духовную беседу с осужденными и ответил на интересующие их вопросы.

Калининградская епархия

В Управлении Калининградской епархии прошла встреча архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима с авторами (фотографы и корректор), активно участвовавшими в подготовке к изданию книги «Наследие» и других материалов, посвященных 30-летию Калининградской епархии. Все авторы будут награждены благодарственными письмами. Первая партия тиража уже поступила на склад и в церковную лавку кафедрального собора Христа Спасителя г. Калининграда и в скором времени будет реализовываться в церковных лавках других храмов.

В Калининграде открылись XIV Областные педагогические Рождественские чтения. В рамках чтений выступил д. п. н., проф., чл.-корр. РАО В. И. Слободчиков с докладом на тему «Гуманитарно-политический кризис отечественного образования», прошла панельная дискуссия с участием представителей регионального министерства образования, Калининградской митрополии, профессорско-педагогического состава высшей школы.

В Комплексном центре социального обслуживания населения в г. Калининграде состоялась встреча священника Ростислава Ерощенко, клирика кафедрального собора Христа Спасителя, с подопечными центра. В ходе беседы говорили о празднике Рождества Христова, подготовке к таинствам Причастия и Исповеди. В конце состоялось праздничное чаепитие.

В рамках благотворительной акции «Подари добро на Рождество!» добровольцы социального и молодежного отделов епархии совершили поздравительный визит в дом ночного пребывания в пос. им. А.Космодемьянского. Гостей тепло встретили директор учреждения А.М. Герасимов и сотрудники. С вступительным словом о Рождестве Христовом выступил настоятель храма Св. Космы и Дамиана протоиерей Петр Купцов. Добровольцы представили подопечным учреждения небольшую творческую программу с рождественскими колядками и песнями под гитару.

Петрозаводская епархия

Карельское отделение Всероссийского общества слепых сообщило об успешном завершении социального проекта, направленного на приобщение людей с ограниченными возможностями к духовному наследию Карелии и России. Было предусмотрено проведение целого ряда мероприятий, пошагово вводящих участников в мир духовной музыки, – экскурсия по Александро-Невскому собору, специально адаптированная для людей с нарушениями зрения: «Звуковое пространство храма»; интерактивное занятие, посвященное колокольному звону и мастер-класс по колокольному искусству.

Социальный центр «Попечение» при Екатерининском храме г. Петрозаводска на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о работе со стариками, бездомными, многодетными семьями и заключенными в светлые Рождественские дни. Акция для бездомных была первой в практике центра. Центр выразил особую благодарность журналистам, оповестившим людей об акциях посредством СМИ, и всем тем, кто активно распространял информацию в социальных сетях.

В Епархиальном управлении митрополит Петрозаводский и Карельский Константин встретился с директором Управления федеральной почтовой связи Республики Карелия – филиала ФГУП «Почта России» И.Е.Гореловой, которая рассказала об успехах и достижениях, которые были сделаны Карельским филиалом Почты России за последние 3 года. Владыка отметил особую социальную значимость почтовой службы, особенно для труднодоступных населенных пунктов республики. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Участники проекта «Милосердный ангел» подвели итоги Рождественских акций. Несколько месяцев «серебряные добровольцы» принимали участие в мастер-классах по различным видам рукоделия. Подарки, сделанные руками участников проекта, были вручены благополучателям. Рождественские поздравления и подарки получили пациенты Партальского дома-интерната для престарелых и инвалидов, члены Общества глухих, пациенты паллиативного отделения Дома сестринского ухода.

Калужская епархия

В Доме музыки открылась выставка, посвященная жизни православной гимназии г. Калуги. На выставке представлены работы фотографа С. Паниной, члена Калужского фотоклуба и матери двоих детей, обучающихся в православной гимназии. На открытии выставки выступил епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии. В своем выступлении Владыка высоко оценил работы фотохудожницы, рассказал присутствующим гостям Евангельскую притчу о талантах, пожелал помощи Божией С. Паниной в ее будущих работах.

В рамках проекта «Вехи истории. Через призму истории к духовно-нравственному воспитанию детей» в ПМЦ «Златоуст» был проведен зимний лагерь «Заступница земли Русской». Ребята прошли по стопам Владимирской иконы Божией Матери, прожив кульминационные этапы истории России от прибытия Владимирской иконы из Царьграда до заступничества Богоматери за Русь в наши дни. Чтобы оживить страницы истории, провели ряд игр на местности: «Борьба за ханский ярлык», «Битва с булгарами», «Великое стояние».

В г. Калуге открылся XII Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча». Основной целью его стал показ православного образа жизни в современных условиях. 2017 год обозначен Президентом РФ В.В. Путиным, как Год экологии, и поэтому основной темой фестиваля стала «Красота сотворенного Богом мира средствами киноискусства». В этом году на фестиваль прислали более 200 фильмов из 16 стран мира. А показывать их будут не только на главной площадке в г. Обнинске, а еще в 13 городах Калужской области. Праздник кино будет проходить до 20 февраля.

В концертном зале Детской школы искусств им. С.С. Туликова в г. Калуге при поддержке Калужской епархии состоялось открытие Фестиваля духовной музыки для детей и юношества «Рождественская звезда». На фестиваль прибыли юные таланты из детских школ искусств г. Калуги, воспитанники воскресных школ города; открывал фестиваль настоятель храма Святых Бессребреников Космы и Дамиана в г. Калуге, руководитель отдела по культуре Калужской епархии протоиерей Сергий Третьяков.

Саранская епархия

В новопостроенном храме во имя Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, в с. Токмово Ковылкинского района в престольный праздник была совершена первая Божественная литургия. Богослужение совершили благочинный 1-го Ковылкинского округа протоиерей Вячеслав Цывкин и настоятель храма протоиерей Виктор Лысенко. Престольный праздник стал огромным событием в жизни селян – практически все пришли помолиться за Литургией. После богослужения благочинный поздравил присутствующих с праздником и призвал прихожан беречь и благоукрашать свой храм.

Высокопреосвященнейший Зиновий, митрополит Саранский и Мордовский, провел прием в Саранском Епархиальном управлении. Его Высокопреосвященство встретился с рядом клириков, обсудив развитие приходов епархии. С наместником Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря игуменом Мелетием (Кисняшкиным) и настоятельницей Свято-Ольгинского женского монастыря игуменией Ольгой (Никитиной) Владыка обговорил вопросы, связанные с жизнью обителей; он рассмотрел перспективы дальнейшего развития лагеря «Солнечная Мордовия» при Иоанно-Богословском Макаровском мужском монастыре.

В Саранске по благословению Высокопреосвященнейшего Зиновия, митрополита Саранского и Мордовского, состоялся автомобильный крестный ход с иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» для молитвенного ограждения Саранска с призывом Божьего благословения в сохранении традиции трезвости русского народа и популяризации здорового образа жизни. От кафедрального собора автомобили поехали по маршруту в форме креста для молитвенного ограждения города. Водители совершили остановки в самых отдаленных уголках Саранска.

В с. Архангельское Голицино прошла рождественская лыжная гонка. Ее идейным вдохновителем и организатором при содействии местных властей стал настоятель местного Михаило-Архангельского прихода иерей Владимир Меньшойкин. Спортивное мероприятие, приуроченное к светлому празднику Рождества Христова, стало республиканским и проводится в 6-й раз. В лыжной гонке приняли участие около 120 человек в возрасте от 5-ти до 79-ти лет. В ней смогли поучаствовать все желающие.