Этот день в истории

1 февраля – 1918 г., Святейший Патриарх Тихон издал свое знаменитое Воззвание. Хотя в общественном сознании закрепилось мнение, что анафема была изречена на большевиков, последние не названы явно.

2 февраля – 1943 г., завершилась Сталинградская битва.

3 февраля – 1565 г., учреждение опричнины Иваном Грозным; это был целый комплекс мероприятий, который характеризовался созданием особого опричного войска («опричников») – их называли «государевыми людьми».

4 февраля – 1945 г., началась Ялтинская конференция, 2-я по счету встреча лидеров трех стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – во время Второй мировой войны, посвященная установлению послевоенного мирового порядка.

5 февраля – 1812 г., родился Жорж Дантес, смертельно ранивший на дуэли А.С. Пушкина.

6 февраля – 1904 г., началась русско-японская война.

7 февраля – 1920 г., расстрел по распоряжению Иркутского военно-революционного комитета, возглавляемого большевиками, Верховного правителя России адмирала А.В. Колчака. Вместе с Колчаком был расстрелян председатель Совета министров Российского правительства В.Н. Пепеляев.

8 февраля – день рождения русского ученого-энциклопедиста, создателя периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.

9 февраля – 1897 г., Первая всеобщая перепись населения Российской империи – всеобщая перепись населения (без Великого княжества Финляндского за пределами Гельсингфорса), проведенная путем непосредственного опроса всего населения на одну и ту же дату, в соответствии с Высочайше утвержденным в 1895 г. «Положением о Первой всеобщей переписи населения Российской империи».

10 февраля – 1890 г., день рождения Бориса Пастернака, одного из крупнейших поэтов XX века, автора романа «Доктор Живаго», лауреата Нобелевской премии по литературе.

11 февраля – 1829 г., массовое убийство сотрудников русского посольства в Тегеране и укрывшихся в нем армянских беженцев фанатиками. Среди погибших был и глава дипмиссии Александр Грибоедов, автор знаменитой комедии «Горе от ума».

12 февраля – 1864 г., открыт Московский зоопарк.

13 февраля – 1769 г., день рождения баснописца Ивана Андреевича Крылова.

14 февраля – 1950 г., в Москве подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи».

15 февраля – 1862 г., день рождения Саввы Морозова, русского предпринимателя, мецената и благотворителя.

16 февраля – 1722 г., Петр I издал Указ о престолонаследии, содержащий Устав «О наследии престола».

17 февраля – 1782 г., день рождения графа Федора Ивановича Толстого, самого известного искателя приключений России в XIX в.

18 февраля – 1268 г., состоялась Раковорская битва на берегах реки Пада между объединенным войском Северо-Восточной Руси с одной стороны и силами Ливонского отделения Тевтонского ордена, католических епископов восточной Прибалтики и датского короля с другой, – вероятно, самая крупная в истории Северо-Западной Руси в XIII в.

19 февраля – 1986 г., запуск в космос орбитальной станции «Мир».

20 февраля – 1054 г., день смерти Киевского князя Ярослава Владимировича Мудрого.

21 февраля – 1920 г., образована комиссия ГОЭЛРО, разработавшая план электрификации России.

22 февраля – 1921 г., создан Госплан СССР.

23 февраля – 1918 г., началось формирование первых отрядов рабоче-крестьянской красной армии. Впоследствии этот день был объявлен Днем Советской армии и военно-морского флота. После 1993 г. – День защитника Отечества. Отмечается в России, Беларуси, Киргизии и Таджикистане.

24 февраля – день рождения адмирала Федора Федоровича Ушакова, русского флотоводца, командующего Черноморским флотом. В 2001 г. Русской Православной Церковью причислен к лику святых.

25 февраля – 1956 г., доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» на ХХ съезде КПСС.

26 февраля – 1767 г., день смерти графа Михаила Илларионовича Воронцова, русского государственного деятеля и дипломата, канцлера Российской империи.

27 февраля – 1598 г., Земский Собор избрал царем Бориса Годунова.

28 февраля – 1690 г., день рождения Алексея Петровича, первенца Петра I.