Екатеринбург, 31 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Сегодня исполняется 12 лет с начала вещания в России первого православного телеканала – телеканала «Союз».

Все эти годы «Союз» был и остается телеканалом Екатеринбургской епархии, вещающим из Екатеринбурга. Однако его вещание распространилось далеко за пределы Свердловской области – на территории около 100 стран мира возможен его спутниковый прием. А интернет-вещание доступно везде, где есть интернет. Но и эфирное, хотя и аналоговое, вещание на Урале канал продолжает – им охвачено 40 населенных пунктов, включая Екатеринбург. Корпункты канала работают в Москве, Санкт-Петербурге и Минске. Более 50 епархий Русской Церкви размещают в эфире канала свои регулярные программы и более 100 присылают свою сюжеты. Прямые включения и трансляции организуются из самых разных точек страны и из зарубежья. Так канал оправдывает свое название, объединяя для своих зрителей православное информационное пространство.

А зрителей у канала немало. Об этом свидетельствует необычный для проекта такого масштаба способ финансирования. «Союз» исключительно «краудфандинговый» проект – народное телевидение, существующее только на пожертвования зрителей, составляющие от 15 до 20 миллионов рублей ежемесячно.

Важным событием в развитии канала накануне 12-го дня рождения стало вхождение в открытом виде в пакет спутникового оператора «МТС». Таким образом канал стал доступен абонентам всех спутниковых операторов страны: «Триколор», «НТВ+», «Континент», «Телекарта» и «МТС-ТВ» - везде в открытом, некодированном виде.

По словам руководителя телеканала архимандрита Димитрия (Байбакова), каких-то особенных торжеств в честь 12-летия на канале не планируется – будут некоторые праздничные межпрограммные включения, поздравления зрителей. Но в целом – обычный эфирный день.

За большие миссионерские и просветительские труды телеканал награжден орденами Украинской и Польской православных церквей, медалями Екатеринбургской и Курганской епархий. А накануне 12-летия по благословению митрополита Брянского и Севского Александра «Союз» был удостоен медали Брянской епархии Русской Православной Церкви Святого благоверного князя Олега Брянского I степени.

Напомним, что кроме «Союза» за эти годы начали свою работу и вещают православные каналы «Спас», «Радость моя», «МузСоюз» и «Царьград».