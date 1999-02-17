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Урок трезвости для всех желающих провели в храме св. Сергия Радонежского

Екатеринбург, 31 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшее воскресенье Общество трезвости, действующее при храме во имя святого преподобного Сергия Радонежского (г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 32), организовало для нижнетагильцев своеобразный «урок трезвости». Встреча сопровождалась просмотром фильма из цикла «Школа трезвости с о. Иоанном Клименко». Диакон Иоанн Клименко – кандидат химических наук, координатор трезвенной работы при московских храмах, член Правления Всероссийского Иоанно-Предтеченского Православного братства «Трезвение», клирик Марфо-Мариинской обители милосердия (г. Москва). Его послужной список включает огромный объем работы по трезвенному просвещению населения.

 
 
 

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