В Исетском казачьем кадетском корпусе освятили знамя

Екатеринбург, 31 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшее воскресенье в храме в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга прошла церемония прибивки и освящения знамени Исетского казачьего кадетского корпуса им. св. Цесаревича Алексия, а также принятие присяги кадетами и вице-кадетами. На торжественном мероприятии присутствовал советник губернатора Свердловской области, атаман Оренбургского войскового казачьего общества, казачий генерал Владимир Романов. Приветствуя собравшихся, Владимир Иванович отметил, что знамя – это святыня любого войска, казачьего общества или кадетского корпуса, символ мужества и символ верности и пожелал юным казачатам хранить и передавать это знамя кадетам, которые придут после них.

В церемонии крепления полотнища знамени Исетского казачьего кадетского корпуса к древку также приняли участие представители Уральского районного казачьего общества, совета старейшин хутора «Благовещенский», духовник хутора «Благовещенский», члены хуторского правления, командиры хуторских десяток, казаки, стоявшие у истоков создания Кадетского корпуса, инструкторы и командиры Кадетского корпуса, настоятель Богородице-Владимирского храма протоиерей Андрей Канев. Завершил прибивку полотнища знамени к древку атаман хутора «Благовещенский» Антон Бурдейный. Затем состоялось освящением знамени. Праздничное мероприятие продолжилось принятием присяги. В этот день ряды воспитанников Кадетского корпуса пополнились 2 кадетами и 10 вице-кадетами. Казачий генерал В.И. Романов передал в подарок корпусу книги, учебники, портупеи, учебное оборудование по индивидуальной защите, а также икону святителя Николая Чудотворца для храма.