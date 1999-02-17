Очередная «ново-тихвинская пятница» пройдет в женской обители Екатеринбурга 3 февраля

Екатеринбург, 31 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». 3 февраля (пятница) в Ново-Тихвинском женском монастыре г. Екатеринбурга состоится очередная традиционная встреча. Участники «ново-тихвинской пятницы» побеседуют на тему «Христианин и соблазны современного мира». К разговору приглашают всех желающих. «Ново-тихвинские пятницы» – это еженедельные духовные беседы для всех, кому не безразлично, зачем и как жить. Среди тем для обсуждения: почему в мире есть страдание; как бороться с унынием; есть ли сейчас святые; как воспитать ребенка христианином и многие другие. Каждая встреча неповторима - это может быть просмотр и обсуждение современного художественного православного фильма, а может быть и беседа с батюшкой или интересными гостями. По давней традиции ново-тихвинские пятницы неизменно завершаются чаепитием, и тогда обсуждение продолжается уже в непринужденной обстановке.