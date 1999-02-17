Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

Юные екатеринбуржцы укрепляют дух и тело в клубе единоборств «Александр Невский»

Екатеринбург, 31 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Учащиеся воскресной школы екатеринбургского храма во имя святого равноапостольного князя Владимира (ул. Чкалова 244) развиваются не только духовно, но и физически – все желающие занимаются в школе единоборств «Александр Невский». Спортивные занятия проходят по воскресеньям и начинаются в 14-00. К участию в клубе единоборств приглашают учащихся воскресных школ.

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 