Юные екатеринбуржцы укрепляют дух и тело в клубе единоборств «Александр Невский»

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Екатеринбург, 31 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Учащиеся воскресной школы екатеринбургского храма во имя святого равноапостольного князя Владимира (ул. Чкалова 244) развиваются не только духовно, но и физически – все желающие занимаются в школе единоборств «Александр Невский». Спортивные занятия проходят по воскресеньям и начинаются в 14-00. К участию в клубе единоборств приглашают учащихся воскресных школ.