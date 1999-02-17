Юные екатеринбуржцы укрепляют дух и тело в клубе единоборств «Александр Невский»

Екатеринбург, 31 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Учащиеся воскресной школы екатеринбургского храма во имя святого равноапостольного князя Владимира (ул. Чкалова 244) развиваются не только духовно, но и физически – все желающие занимаются в школе единоборств «Александр Невский». Спортивные занятия проходят по воскресеньям и начинаются в 14-00. К участию в клубе единоборств приглашают учащихся воскресных школ.