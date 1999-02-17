В.Р. Легойда провел встречу с представителями епархиальных СМИ

Екатеринбург, 31 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В ходе XXV Международных Рождественских образовательных чтений председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации В.Р. Легойда провел встречу с руководителями и сотрудниками профильных епархиальных отделов, работающих в сфере взаимодействия Церкви с обществом и СМИ. В разговоре приняли участие и представители Каменской епархии - руководитель отдела по взаимодействию Церкви и общества иеромонах Гавриил (Горин) и руководитель информационно-издательского отдела пресс-секретарь Татьяна Максимова. Участники встречи обсудили актуальные вопросы общественного и информационного служения Русской Православной Церкви.