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Православная газета

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Фестиваль православной песни прошел в Талице

Екатеринбург, 31 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». На территории Талицкого городского округа при поддержке его главы и местного прихода в честь свв. апп. Петра и Павла (настоятель протоиерей Игорь Балабанов) прошел II фестиваль-конкурс православной песни «Благодать», в котором приняли участие приходские хоры и местные коллективы художественной самодеятельности. Организаторы фестиваля - отдел культуры администрации Талицкого городского округа и городские общественные организации. Смотр православной песни действует в Талице на протяжении двух лет и приобретает все больше сторонников, о чем свидетельствовали организованные в фойе РИКДЦ «Юбилейный» фестивальная выставка творческих работ и фото экспозиция «Благовест». Пока жюри подводило итоги фестиваля, для зрителей состоялся показ фильма «Святыни» талицкой библиотеки им. Поклевских-Козелл. Завершился творческий смотр вручением дипломов и сладких подарков всем участникам фестиваля.

 
 
 

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