Православная газета

Православная газета

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Владимирский приход приглашает горожан на курсы церковного пения

Екатеринбург, 31 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Каждое воскресенье в храме во имя святого равноапостольного князя Владимира г. Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. Чкалова 244) в 11-30 для всех желающих проходят курсы церковного пения. Руководит этими курсами регент Владимирского церковного хора Владимир Антасюк (он же курирует и работу детского хорового коллектива). Прихожане, поющие в так называемом народном хоре, каждую субботу в 8-30 часов участвуют в Литургии, а детский хор – в воскресных богослужениях в 9-00 часов. На курсы церковного пения приглашают всех желающих – взрослых и детей.

 
 
 

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