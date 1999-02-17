Виртуальную выставку в Артемовском посвятили местным святыням

Екатеринбург, 31 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Артемовском городском историческом музее широкой общественности был представлен новый виртуальный проект «Артемовские святыни: от разрушения к возрождению». Проект посвящен истории храмов на территории Артемовского городского округа от появления православных святынь (с момента освоения русскими территории Урала) до нынешних времен. Обращение к православной теме, ее развитие вплоть до применения современных инновационных технологий стало возможным благодаря поддержке министерства культуры Свердловской области и кропотливому многолетнему труду многих людей. В церемонии открытия экспозиции приняли участие местные краеведы, члены Уральского историко-родословного и Уральского историко-церковного обществ, активисты музейного фото клуба «Пилигрим», священнослужители нескольких приходов Артемовского благочиния. В культурной программе мероприятия приняли участие вокальные ансамбли учащихся и преподавателей ДШИ №1.

Документы для выставки собирали по крупицам. Так, удалось обнаружить новые сведения о семье священника Константина Ивановича Попова, расстрелянного в 1918 году в селе Лягушино. На открытие выставки прибыл его внучатый племянник, а второй племянник, не сумевший лично присутствовать на церемонии, передал в музей новые краеведческие материалы и икону в честь своих предков - двух священномучеников братьев Поповых — Александра и Константина, написанную монахинями женского Ново-Тихвинского женского монастыря. Работа по наполнению виртуальной выставки продолжается – в музей поступают новые сведения, которые будут добавлены к основному содержанию. А это значит, что артемовский проект о святынях развивается. Церемония открытия выставки завершилась вручением благодарственных писем помощникам музея, и в первую очередь священникам. После официальной части все желающие смогли подойти к сенсорному столу со светящимся экраном и, прикасаясь к указателям, «отправиться» в заочное путешествие по храмам артемовского края.