Интерактивные образовательные технологии внедряют в Красногорском детском доме

Екатеринбург, 31 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». По итогам прошлого года Красногорский специальный (коррекционный) детский дом Каменского района стал одним из восьми победителей 1 этапа грантового конкурса благотворительного фонда «Синара». Эксперты высоко оценили проект по использованию интерактивного пола для реабилитации 29 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Интерактивный пол – это современный мультимедийный комплекс, признанный эффективным методом обучения и воспитания. Напольная проекция мгновенно реагирует на движения человека, создавая иллюзию оживления изображения. При этом для детского зрения, в отличие от телевизоров и иной компьютерной техники, оборудование совершенно безопасно.

Использование информационно-коммуникативной технологии позволит воспитанникам детского дома погружаться в белые волны инея и снега, любоваться проявлениями весны, пробуждающей природу от зимнего сна. Под звуки летнего леса ребята смогут оказаться на виртуальном поле с разноцветными цветами, в бескрайней долине, полной прекрасных бабочек, перенестись под шум листвы и дождя в золотую осень. В условиях инклюзивного образования - при помощи новой системы педагоги смогут регулировать у детей процессы возбуждения и расслабления, совершенствовать ориентацию в пространстве, стимулировать двигательную активность и работу в команде. Кроме этого, у детей формируются яркий эмоциональный фон, творческие способности и познавательные навыки.