Православная газета

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4 февраля в ЦЗМ «Колыбель» пройдет новая встреча для тех, кто ищет свою половинку

Екатеринбург, 31 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Теме «Влюбленность – любовь. Любовь как зависимость» будет посвящено занятие, которое состоится 4 февраля (суббота) в Центре защиты семьи «Колыбель» г. Екатеринбурга. Участники встречи познакомятся с программистом и создателем сайта ЦЗМ «Колыбель» Александром Возмищевым и его супругой Екатериной, которые поделятся своей историей знакомства и принятием решения о создании семьи. Присутствующие обсудят возможность построения долгих серьезных отношений, поговорят о смысле ухаживаний, постараются понять, готовы ли они к созданию семьи. Встреча рассчитана на разновозрастную аудиторию и пройдет в рамках специальной программы «Две половинки: навстречу друг другу», способствующей личностному росту участников. Время и место встречи: 4 февраля в 12-00 в Центре защиты семьи «Колыбель» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, 6 подъезд, 3 этаж, кв. 466 (перекресток ул. Белинского-Декабристов). С собой иметь бахилы или сменную обувь. Телефон для справок: (343) 344-35-54 или 8 (908) 908-52-15 (Наталия).

 
 
 

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