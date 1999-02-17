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Достигнуты договоренности о сотрудничестве УрФУ и молодежного отдела епархии

Екатеринбург, 30 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В период зимней сессии в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б.Н. Ельцина состоялась встреча руководителя отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии протоирея Александра Сандырева с руководством Института социальных и политических наук УрФУ. На встрече присутствовали: директор департамента Института социальных и политических наук УрФУ Сыманюк Э.Э., заведующий кафедрой религиоведения Иванова Е.В., заведующий кафедрой онтологии и теории познания Кислов А.Г. В ходе встречи были достигнуты договоренности о сотрудничестве университета и молодежного отдела епархии. Варианты сотрудничества:

- Проведение отборочной игры по истории и культуре России «Познай истину» среди студентов ИСПН и их дальнейшее участие в межвузовском городском турнире, запланированном на весну 2017 года;
- Участие о. Александра как соведущего секции «Образы религий в практике преподавания социально-гуманитарных дисциплин в школе и вузе. Познавательно-воспитательный потенциал религиозной тематики в рамках образовательных программ», работа которой пройдет в рамках региональной научно-практической конференции «Этнокультурная и межконфессиональная коммуникация в образовательной среде. Тенденции развития и управление рисками» в УрФУ 31 марта и 1 апреля;
- Совместная разработка магистерских программ по религиоведению отделом по делам молодежи и Институтом социальных и политических наук.

Для осуществления образовательной и внеучебной работы со студентами руководство института социальных и политических наук предложило задействовать и профильные отделы Екатеринбургской епархии.

 
 
 

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