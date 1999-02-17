Первая в 2017 году фасовка «Народных обедов» пройдет в Екатеринбурге 2 февраля

Екатеринбург, 30 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В четверг 2 февраля в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65) соберутся участники первой в 2017 году фасовки благотворительных обедов в рамках всероссийской благотворительной программы «Народный обед». Принять в ней участие может каждый. Сформированные наборы будут распределены по семьям и организациям Екатеринбургской епархии.

Сборные обеды будут состоять из четырех разновидностей круп (гречка, фасоль, рис, геркулес) и макарон. Кроме того, в каждый набор будет вложена пачка чая, банка тушенки и бутыль подсолнечного масла. За четыре часа добровольные помощники Православной службы милосердия упакуют 5000 порций благотворительных обедов для нуждающихся. Дата и время фасовки: 2 февраля (четверг) с 9-30 до 12-00.

Инициаторы проекта – православная служба помощи «Милосердие» (Москва) и Фонд продовольствия «Русь» (Москва). Продукты, из которых состоит «Народный обед», закупаются Фондом у отечественных производителей на пожертвования неравнодушных людей. Стать благотворителем проекта можно, сделав пожертвование на сайте Фонда продовольствия. Более подробная информация по телефону диспетчера Службы милосердия: (343) 200-07-04.