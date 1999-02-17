В киноклубе храма Большой Златоуст показали фильм, призывающий к милосердию

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Екатеринбург, 30 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшую пятницу в киноклубе храма Большой Златоуст г. Екатеринбурга состоялся показ документального фильма «Не забывай меня». Кинолента протоиерея Сергея Баранова рассказывает о детях-инвалидах, их мучительной жизни и отношениях с Богом. Это небольшой фильм заставляет задуматься о важных вопросах, на которые в ежедневной суете обычно ни у кого не хватает времени.