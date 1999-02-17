Юные артисты Успенского прихода показали ученикам екатеринбургских школ новый спектакль

Екатеринбург, 30 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Ученики многих воскресных школ Екатеринбурга посетили детский спектакль «Про Анюту и Феклушу, про занозы и баклуши», поставленный в воскресной школе храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Эльмаше. На представлении побывали прихожане храмов в честь Рождества Христова (Уралмаш), великомученика Георгия Победоносца, в честь иконы Божией Матери «Владимирская», храма в честь Сретения Господня из Старопышминска и храма равноапостольной Нины из поселка Садовый. Приехали посмотреть спектакль и ребята из детского дома № 3. Самые многочисленные зрители прибыли в этот день из прихода во имя равноапостольного кн. Владимира. Театральная студия при воскресной школе Успенского храма работает уже пятый год. В 2015 г. студийцы с проектом «Живой урок» приняли участие в международном конкурсе «Православная инициатива».