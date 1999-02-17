Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

Юные артисты Успенского прихода показали ученикам екатеринбургских школ новый спектакль

Екатеринбург, 30 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Ученики многих воскресных школ Екатеринбурга посетили детский спектакль «Про Анюту и Феклушу, про занозы и баклуши», поставленный в воскресной школе храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Эльмаше. На представлении побывали прихожане храмов в честь Рождества Христова (Уралмаш), великомученика Георгия Победоносца, в честь иконы Божией Матери «Владимирская», храма в честь Сретения Господня из Старопышминска и храма равноапостольной Нины из поселка Садовый. Приехали посмотреть спектакль и ребята из детского дома № 3. Самые многочисленные зрители прибыли в этот день из прихода во имя равноапостольного кн. Владимира. Театральная студия при воскресной школе Успенского храма работает уже пятый год. В 2015 г. студийцы с проектом «Живой урок» приняли участие в международном конкурсе «Православная инициатива».

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 