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3 февраля в уральской столице пройдет педагогический форум «Церковь и образование»

Екатеринбург, 30 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В рамках V Международной научно-богословской конференции «Церковь. Богословие. История» 3 февраля в Институте педагогики и психологии детства Уральского государственного педагогического университета г. Екатеринбурга (пр. Космонавтов, 26) состоится педагогический форум «Церковь и образование». На кафедре эстетического воспитания педагоги обсудят вопросы православного компонента в содержании духовно-нравственного и патриотического воспитания детей в условиях требований ФГОС ДО и НОО, поговорят о взаимодействии светской системы образования и Русской Православной Церкви в духовно-нравственном воспитании и теологических основах современного педагогического образования.

В форуме примут участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Каменск-Уральский и Алапаевский Мефодий, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. Также среди приглашенных гостей - проректор РГХА, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и теории образования Дмитрий Шмонин из Санкт-Петербурга. К участию приглашают преподавателей вузов, учителей курсов ОРКСЭ и ОДНК НР, методистов. Телефон: 8 (912) 600-85-85 (секретарь мероприятия Бородина Е.Н.).

 
 
 

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