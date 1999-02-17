К 300-летию Екатеринбурга в горном университете восстановят храм св. Екатерины

Екатеринбург, 30 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Уральском государственном горном университете приступили к ремонту старинного придомового храма во имя св. Екатерины, в котором долгое время располагалась учебная кафедра. Храм имеет непростую историю: в 1917 году (вскоре после освящения) училище закрыли, в 1918 году там расположилась эвакуированная бывшая Николаевская академия Генерального штаба, а годом позже - 230 сводный эвакогоспиталь. В 20-е годы здание занимал батальон 36-го пехотного полка, а затем – концлагерь. Горному университету помещение окончательно перешло в 1934 году, и в течение многих лет на месте аналоя располагался кабинет заведующего кафедрой истории партии.

Купол на восстанавливаемый храм водрузили еще в 2014 году, но проведение ремонтных работ тормозилось длительной подготовкой документации. Сейчас в помещении снесены перегородки, и уже приступили к внутренней отделке. Екатерининский храм надеются восстановить с помощью жертвователей к 300-летию Екатеринбурга.