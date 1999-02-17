Епархиальная акция поддержала четыре многодетных семьи из поселка Рефтинский

Екатеринбург, 30 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». По благословению настоятеля прихода в честь иконы Божией Матери «Державная» поселка Рефтинский иеромонаха Павла (Пальгунова) четыре многодетные семьи получили подарки, прибывшие из Каменска-Уральского. Каждый адресат получил по большому пакету с самым необходимым, чего в семьях, воспитывающих по 6 детей, всегда не хватает. Среди гостинцев, собранных для детей неравнодушными каменцами в ходе акции «Подари радость на Рождество», - сладкие подарки, игрушки, наборы для творчества, краски, фломастеры, альбомы и многое другое. Вручение подарков состоялось после Литургии в нижнем храме во имя святителя Николая Чудотворца.