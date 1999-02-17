В Скорбященской обители провели очередную встречу из цикла «Уроки столетия»

Екатеринбург, 30 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». По благословению Преосвященного Иннокентия, епископа Нижнетагильского и Серовского в Скорбященском женском монастыре запущен новый духовно-просветительский проект. В минувшее воскресенье в библиотеке Скорбященской обители состоялось третье занятие из цикла «История Русской Православной Церкви: уроки столетия». Встречу на тему «Деяния Собора 1917-1918 гг. Выборы Патриарха» провел клирик храма во имя святого праведного Симеона Верхотурского города Лесной иерей Алексий Занозин.