Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

В Скорбященской обители провели очередную встречу из цикла «Уроки столетия»

Екатеринбург, 30 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». По благословению Преосвященного Иннокентия, епископа Нижнетагильского и Серовского в Скорбященском женском монастыре запущен новый духовно-просветительский проект. В минувшее воскресенье в библиотеке Скорбященской обители состоялось третье занятие из цикла «История Русской Православной Церкви: уроки столетия». Встречу на тему «Деяния Собора 1917-1918 гг. Выборы Патриарха» провел клирик храма во имя святого праведного Симеона Верхотурского города Лесной иерей Алексий Занозин.

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 