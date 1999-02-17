Щедрость и доброту проявили посетители православной ярмарки

Екатеринбург, 30 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Для многих православная выставка «Русь крещеная, Святая…», прошедшая в Центре международной торговли г. Екатеринбурга, стала возможностью проявить милосердие: здесь в течение нескольких дней проходила благотворительная акция «С миру по нитке». Инициатором акции, утроенной для помощи малоимущим и бездомным подопечных, стала епархиальная Служба милосердия. Силами 17 сестер милосердия и 17 волонтеров удалось собрать пожертвования и многое из того, что необходимо подопечным Службы. Были и неожиданные подарки. Так, батюшка и матушка из области передали православному приюту для женщин с детьми «Нечаянная радость» посылку с соленьями, вареньем и мешок овощей (картошки, свеклы, моркови), выращенных на собственном огороде. Благодаря неравнодушным людям за время акции в Центр гуманитарной помощи вывезли не одну машину пожертвованных вещей. В благодарность за проявленную щедрость сестры милосердия дарили благотворителям календарики и журналы «Православный вестник», не забывая приглашать всех посетителей на благотворительный концерт Светланы Копыловой.