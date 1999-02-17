Иерей Виктор Явич поздравил коллектив Регионального отделения ДОСААФ России с 90-летием со дня основания организации

Екатеринбург, 30 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В январе Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» отметила 90-летие со дня основания. В минувшую пятницу 27 января в Доме Офицеров Центрального военного округа прошло торжественное мероприятие, в котором принял участие духовник Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области иерей Виктор Явич. Отец Виктор обратился к присутствующим с пастырским словом и зачитал поздравительный адрес от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, который назвал Региональное отделение ДОСААФ России настоящей школой патриотизма и мужества для многих поколений уральцев. Правящий архиерей отметил также, что организация позволила им получить начальную военно-техническую подготовку, овладеть многочисленными профессиями военно-прикладного характера, необходимыми и применяемыми как в военное, так и мирное время. Владыка Кирилл подчеркнул, что труд сотрудников Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области во все времена вносит весомый вклад в дело подготовки молодого поколения к труду и защите Отечества и заслуживает самой высокой оценки. Архипастырь пожелал руководству, коллективу и ветеранам крепости духовных и телесных сил, долгих лет жизни и благодатной Божией помощи в многочисленных трудах на благо Отечества.

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла отец Виктор вручил медаль святого праведного Симеона Верхотурского I степени председателю Регионального отделения «Добровольное общество содействия армии авиации и флоту России» Свердловской области генерал-майору А.А. Воробкало, медаль святой великомученицы - Екатерины III заместителю директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Каменск-Уральская детско-юношеская спортивная школа по техническим видам спорта «Юность-ДОСААФ» А.В. Голошейкину, а также медали святого праведного Симеона Верхотурского III степени руководителю Свердловской региональной общественной детской организации «Детский морской клуб «Бригантина» В.И. Киселеву, тренеру-преподавателю детско-юношеской спортивно-технической школы радиоспорта г. Екатеринбурга В.Д. Белышеву и помощнику председателя по авиации Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области А.И. Ковалеву.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.