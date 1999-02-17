Фестиваль патриотической песни пройдет 19 февраля в с. Кочневское

Екатеринбург, 27 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Фестиваль-конкурс патриотической песни «Духовный подвиг – мужество любви» пройдет 19 февраля при поддержке отдела культуры администрации Белоярского городского округа в приходе в честь Рождества Иоанна Предтечи села Кочневское. К участию в творческом смотре приглашают сольных исполнителей и творческие коллективы образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, культурно-досуговых учреждений, церковно-приходских школ Белоярского ГО и Свердловской области.

Фестиваль призван объединить всех, кто не теряет надежды, мужества и желания служить духовному возрождению России, кто уважает ее традиции и культуру. Конкурс пройдет в 2 этапа: на первом участники всех номинаций исполнят одно произведение патриотической тематики, во втором выступят те, чье исполнение соответствует званию Лауреата I степени (в каждой номинации, группе и в каждой возрастной категории). В состав жюри войдут общественные деятели, музыканты, работники культуры и священнослужители. По окончании конкурса фестиваля все участники получат благодарственные письма. Вручение дипломов лауреатов I, II и III степени состоится на гала-концерте.

Время и место фестиваля: 19 февраля в 14-00 в Кочневском ДК «Колос» Белоярского городского округа (Свердловская область, село Кочневское, ул. Ударников, 7). Заявки принимаются до 13 февраля. Телефон оргкомитета: 8 (343) 774-22-76.