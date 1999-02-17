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Бесценный рождественский подарок получила семья больного священника

Екатеринбург, 27 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Минувшей осенью на сайте екатеринбургской «Обители милосердия» во имя св. преподобномученицы Великой княгини Елисаветы была размещена просьба о помощи священнику Владиславу Чернавину, служившему в храме на озере Шарташ в Екатеринбурге. В молодые годы он был ликвидатором на Чернобыльской АЭС и получил большую дозу радиации, приведшую к лучевой болезни. Сейчас за лежачим больным батюшкой ухаживает его супруга — матушка Наталья. Чтобы облегчить ее нелегкое служение, был объявлен сбор средств на подъемник для лежачих больных «Миник». В канун Рождества подъемник в семью отца Владислава был доставлен. С появлением новой техники больному стало удобнее пересаживаться с дивана на кровать, в кресло, в ванну. Появилось больше движения, что для лежачего человека невероятно важно. И матушке Наталье стало, конечно, гораздо легче. Семья отца Владислава Чернавина благодарит всех россиян, проявивших участие в его судьбе, за молитвенную, финансовую и организационную помощь.

 
 
 

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