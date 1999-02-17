Участники детской студии «Подсолнушки» показали социальным сиротам историю о милосердии

Екатеринбург, 27 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В день святой мученицы Татианы прихожане храма в честь Смоленской иконы Божией Матери Первоуральского благочиния побывали в гостях у воспитанников нижнетагильского Детского дома. Участники детской студии «Подсолнушки» исполнили для своих ровесников театрализованную сценку, в которой разворачивается история выброшенных на улицу детских игрушек. Сюжет рождественской истории о несчастных игрушках, живущих в ожидании возвращения домой, к своим хозяевам, заставил маленьких зрителей окунуться в мир любви, сострадания и ожидания чуда. Во время спектакля вместе со студийцами исполнял рождественские песнопения и настоятель храма протоиерей Владимир Гусев.