Православная газета

Православная газета

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Занятие приходских консультантов пройдет 2 февраля в Казанском монастыре Нижнего Тагила

Екатеринбург, 27 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». 2 февраля в 18-00 в библиотеке Казанского монастыря Нижнего Тагила (ул. Выйская, 32) пройдет занятие приходских консультантов. Встречу на тему «Ереси. Секты» проведет клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Дионисий Денисов. К участию приглашают консультантов, помощников настоятелей по миссионерской работе и всех желающих. Телефон: 8 (912) 651-35-57 (руководитель Школы приходского консультанта).

 
 
 

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