Детскому церковному хору «Благовест» исполнилось 5 лет

Екатеринбург, 27 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В храме во имя святого равноапостольного Великого князя Владимира г. Асбест по благословению настоятеля прихода протоиерея Леонида Свекло отпраздновали 5-летний юбилей детского церковного хора «Благовест». Детский хоровой коллектив образовался по инициативе педагогов и родителей двух воскресных школ Асбеста: Князе-Владимирского прихода и прихода в честь иконы Божией Матери «Умиление» (настоятелем обоих приходов в 2011 году был протоиерей Георгий Духанин). За пять лет своей деятельности церковный хор «Благовест» стал четырежды дипломантом и дважды лауреатом ежегодного фестиваля детских хоровых коллективов в честь святой великомученицы Екатерины, проводимого в Екатеринбургской митрополии. Хор также принимает участие в церковных, городских мероприятиях, епархиальных выставках, приходских праздниках.

Сейчас хоровой коллектив состоит только из воспитанников воскресной школы Князе-Владимирского храма, но на праздник пригласили всех педагогов, руководивших коллективом в течение прошедших пяти лет, и бывших участников. По традиции он начался с детской Литургии, в которой приняли участие все желающие. Торжество продолжилось в классе воскресной школы. Юбиляров поздравили клирики Каменской епархии, прежние и действующий руководители хора, родители. Юные певчие исполнили несколько номеров из репертуара разных лет, а затем провели музыкальную викторину для взрослых. Благодаря фото и видеозаписям прошлых лет, ребята попутешествовали во времени, а потом «прилетел» Карлсон с банкой варенья, и веселье продолжилось. Праздничное мероприятие завершилось общим чаепитием с юбилейным тортом.