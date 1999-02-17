Продолжаются строевые смотры казачьих хуторов Пышминской казачьей станицы

Екатеринбург, 27 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Атаманское правление Пышминской казачьей станицы Среднеуральского отдела ОВКО продолжает проводить казачьи смотры. На этот раз оценивали подготовку казаков хуторов Береговой и Молодежный (рабочий поселок Пышма). По традиции смотр начался с оценки внешнего вида казаков, которые в подавляющем большинстве имеют однотипную камуфляжную форму, берцы, куртки и черные каракулевые папахи. Для покупки недешевого казацкого облачения в отдельных случаях станица дает казакам беспроцентную «ссуду». Значимость форменной одежды особенно видна во время поддержания общественного порядка, который станичная дружина «Казачий патруль» обеспечивает на массовых мероприятиях округа. Строевой смотр завершился подведением итогов в штабе станицы, где казаки обсудили и планы работы на ближайшее время.