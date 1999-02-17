Научно-богословская конференция российских историков и богословов пройдет в Екатеринбурге

Екатеринбург, 27 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». С 2 по 4 февраля в уральской столице пройдет V Международная научно-богословская конференция «Церковь. Богословие. История», посвященная памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Ее организаторы - Екатеринбургская митрополия, Екатеринбургская духовная семинария, Русская христианская гуманитарная академия, Миссионерский институт, Институт гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральский государственный педагогический университет, Уральский государственный экономический университет, Уральский государственный горный университет и Уральское церковно-историческое общество. В конференции примут участие российские богословы, историки, филологи, философы и специалисты из зарубежных стран - всего более сотни участников. Исследователи поделятся результатами своих изысканий в области богословия, истории Церкви и смежных дисциплин. К началу конференции будет издан сборник трудов конференции. С программой можно ознакомиться на сайте Екатеринбургской духовной семинарии.