17 февраля Светлана Копылова выступит в Екатеринбурге с благотворительным концертом

Екатеринбург, 27 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». 17 февраля актриса кино Светлана Копылова («Меня зовут Арлекино», «Время танцора» и др.) выступит в Екатеринбурге с благотворительным концертом в поддержку подопечных и социальных проектов Православной службы милосердия (на сегодня это более 3000 нуждающихся и свыше 20 направлений). Светлану называют родоначальницей жанра песни-притчи. Как автор песен для эстрадных исполнителей начала выступать неожиданно, но сразу успешно - ее песни исполняли К. Орбакайте, И. Саруханов, В. Малежик, В. Толкунова. Екатеринбургским слушателям Светлана Копылова представит новый альбом «Звезду дарю» и автобиографическую книгу, которую ее духовник известный священник и миссионер протоиерей Артемий Владимиров в шутку назвал остросюжетной. В концерте примет участие гитарист Дмитрий Колтаков.

Время и место благотворительного концерта: 17 февраля в 19-00, Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» (г. Екатеринбург, пл. Субботников, 1). Цена билетов – 500, 800, 1000 рублей. Реализация билетов осуществляется через: Кассир.ру (тел. 368-00-00), Городские зрелищные кассы (тел. 222-70-00), церковную лавку Успенского собора на ВИЗе (тел. 200-02-46).